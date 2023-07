Aggredisce e accoltella passeggero "Sul bus eravamo tutti terrorizzati"

di Francesca Grillo

I testimoni sono scesi dall’autobus sotto shock. "Ho avuto paura che accoltellasse anche me, ci ha puntato la lama, eravamo terrorizzati", racconta sotto il diluvio di ieri sera una ragazza di vent’anni, scampata all’accoltellatore. L’uomo, un nordafricano di circa quarant’anni, secondo le testimonianze, è salito alla fermata di piazza Al Ponte sull’autobus Z553 della Stav, direzione Abbiategrasso via Rosate. Erano circa le 19 e già fermo alla pensilina aveva dato segni di squilibrio: "Rompeva le bottiglie, buttando vetri ovunque", racconta un passeggero che lo aveva notato già qualche metro prima che l’autobus si fermasse. Poi è salito sul pullman e ha iniziato a inveire e sbraitare, a insultare urlando cose senza senso, visibilmente ubriaco, alterato o sotto l’effetto di qualche sostanza, secondo i racconti di chi c’era. Poi un uomo di 41 anni gli ha detto di smetterla, che stava disturbando tutti. In risposta l’altro gli ha tirato un pugno e l’ha aggredito. Ne è nato un litigio violento: l’aggressore ha tirato fuori dalla tasca un coltello a serramanico, lo ha fatto scattare e lo ha usato per colpire al braccio il 41enne. Nell’autobus pieno c’era il panico: "Urlavamo all’autista del pullman di farlo scendere subito – racconta una testimone – perché avevamo paura, eravamo terrorizzati, continuava a puntare questo coltello insanguinato verso di noi". Così, poche decine di metri dopo la fermata dove era salito l’uomo, l’autista ha fermato il mezzo e ha aperto le porte.

L’accoltellatore è così riuscito a scappare, dirigendosi verso Villaggio Giardino, direzione viale della Resistenza. Immediato l’intervento della polizia locale di Corsico che ha raccolto le testimonianze dei passeggeri e di un’ambulanza inviata dal 118 per soccorrere il ferito che ha riportato una lesione alla mano e al braccio. Non si trova in pericolo di vita ma bisogna verificare se ci saranno danni permanenti dovuti alla coltellata. È stato portato in codice giallo al pronto soccorso, affidato alle cure mediche. Del fuggitivo si ha una descrizione, grazie alle testimonianze dei passeggeri, e un possibile riscontro fotografico: i carabinieri della compagnia di Corsico si sono messi subito sulle sue tracce. "Ho pensato potesse ferirmi – ricorda ancora sotto shock una ragazza –, appena ho visto che afferrava il coltello sono corsa verso la parte opposta dell’autobus, una signora piangeva".