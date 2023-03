Aggredisce due anziani con una cintura: arrestato dai carabinieri

Venerdì si è avventato contro un carabiniere, cercando di sfilargli la pistola dalla fondina. Ieri mattina ha aggredito una coppia di anziani, di cui uno disabile, per derubarli, usando anche una cintura per picchiarli. Così Alan S., pregiudicato italiano di 45 anni, ha collezionato in 24 ore una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e un arresto per tentata rapina aggravata. Andiamo per ordine. Due giorni fa, i militari del Radiomobile vengono inviati dai colleghi della centrale operativa in un appartamento in zona Gorla: le segnalazioni dei residenti parlano di una violenta lite in corso tra due conviventi, Alan S. e il compagno. Il quarantacinquenne, che risulta avere precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, si avventa contro uno dei carabinieri e prova a disarmarlo, ma viene immediatamente bloccato; a valle degli accertamenti investigativi, viene indagato a piede libero e rilasciato.

E arriviamo a ieri mattina. I militari, impegnati in uno dei quotidiani servizi di pattugliamento nella macroarea che ruota attorno alla Stazione Centrale, intervengono su input di alcuni passanti in viale Tunisia per soccorrere due settantenni di origine eritrea, di uno con evidenti difficoltà di deambulazione: gli anziani coniugi, seduti all’interno della loro auto, sono letteralmente assediati da un uomo, che li minaccia di morte e li colpisce con una cintura. I militari riescono a fermarlo nel giro di pochi secondi e a togliergli dalle mani la cinghia, usata anche per danneggiare il parabrezza dell’auto. Alan S. viene ammanettato e portato a San Vittore, i attesa dell’udienza di convalida davanti al gip. I due aggressori, per fortuna, non hanno bisogno di un passaggio in pronto soccorso: hanno riportato soltanto lievi contusioni.