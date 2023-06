Agenti di Polizia Locale contestano "Addebito Disciplinare" dopo aggressione a donna transessuale

"Addebito disciplinare" contestato a due agenti di polizia locale che lo scorso 24 maggio sono stati filmati in strada mentre colpivano una donna transessuale di 42 anni con calci e manganellate anche in testa. Ai ghisa, iscritti nel registro degli indagati (insieme a un terzo collega) dalla Procura di Milano con l’accusa di lesioni aggravate anche dall’abuso della pubblica funzione, è arrivata ieri la notifica del procedimento interno a cura della Direzione organizzazione e risorse umane del Comune di Milano. Gli agenti erano intervenuti durante il “servizio scuole“ di via Giacosa dopo che un operatore Amsa aveva loro indicato la presenza di una persona alterata nell’area verde del “Trotterino“, segnalata da alcuni genitori del quartiere. Nel tragitto verso l’Ufficio centrale arresti e fermi (Ucaf) di via Custodi, la donna era riuscita a fuggire dopo aver dato un calcio alla portiera. E i due agenti si erano lanciati all’inseguimento fino a raggiungerla e a bloccarla in via Sarfatti. Poi, la scena filmata e postata su social, che ha avuto risonanza sugli organi di stampa. Nella nota viene contestato agli agenti di "aver violato le disposizioni di servizio, perché senza informare la centrale operativa ed averne autorizzazione abbandonava il servizio interforze". E poi di "aver posto in essere un comportamento gravemente scorretto, in concorso con il collega".

I due potranno difendersi il prossimo 25 luglio, assistiti da un rappresentante sindacale. "Ci aspettavamo questi addebiti disciplinari – commenta Daniele Vincini, segretario Sulpl Milano – e andremo a difendere i colleghi che hanno svolto il loro lavoro. Chiederemo di “congelare“ il procedimento disciplinare finché non sarà concluso il procedimento penale". L’inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Giancarla Serafini. La quarantaduenne ha presentato denuncia per lesioni anche aggravate dalla discriminazione, tortura e minacce gravi.

M.V.