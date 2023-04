Agenti aggrediti da un detenuto

"È importante e urgente prevedere un nuovo modello di custodia dei detenuti. È necessario intervenire per fronteggiare le costanti criticità penitenziarie". A chiederlo è il vice segretario regionale per la Lombardia del Sappe, il sindacato autonomo polizia penitenziaria, Matteo Savino, all’indomani dell’ennesima aggressione da parte di un detenuto del carcere di Milano Bollate nei confronti di agenti della polizia penitenziaria. Questi i fatti: un detenuto marocchino, già noto per le sue intemperanze al regime carcerario, ristretto per vari reati tra i quali spaccio, furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, con fine pena 2026, insofferente nei confronti di alcuni detenuti del reparto, l’altra sera ha ingoiato delle penne. Accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Sacco di Milano, mentre era in attesa, ha aggredito i due poliziotti penitenziari della scorta, che poi stati medicati per le contusioni subite. "Ai poliziotti feriti va la solidarietà del Sappe, ma siamo sconcertati dall’assenza di provvedimenti in merito contro chi si rende responsabile di queste inaccettabili violenze, determinando quasi un effetto emulazione per gli altri ristretti violenti. Aggressioni, colluttazioni, ferimenti contro il personale, così come le risse e i tentati suicidi sono purtroppo all’ordine del giorno". Il detenuto marocchino già lo scorso 24 aprile si era reso protagonista di un atto di autolesionismo e per questo è sottoposto al provvedimento di sorveglianza a vista, inoltre sarebbe in attesa del trasferimento in un altro carcere. "L’intervento degli agenti ha evitato il peggio in entrambi i casi – dichiara il direttore del carcere, Giorgio Leggieri –. Per fortuna hanno riportato una prognosi lievi. La gestione di detenuti con problemi di questo tipo anche in un carcere come il nostro è un tema che va affrontato". Anche il segretario generale del Sappe, Donato Capece, denuncia "agenti sotto organico, non retribuiti degnamente, con poca formazione e aggiornamento professionale, impiegati in servizi quotidiani ben oltre le 9 ore, con mezzi di trasporto dei detenuti spesso inidonei". Roberta Rampini