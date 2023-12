Scontro sugli affitti brevi: Maran chiede al Governo tetti ai turisti nelle case, no del ministro Santanché

Milano – È scontro sulle misure con le quali disciplinare il fenomeno degli affitti brevi nelle grandi città come Milano, dove le locazioni temporanee sottraggono case ai residenti, o agli aspiranti tali, a vantaggio dei turisti.

Da un lato Pierfrancesco Maran, assessore comunale alla Casa, che accusa il Governo di aver fatto poco e male in materia, a dispetto degli annunci, e suggerisce vincoli più severi. Dall’altra Daniela Santanché, ministro al Turismo, che rivendica la propria azione, difende la libertà dei proprietari di immobili e invita il Comune a far di più sulla sicurezza, un problema che, a suo dire, scoraggia i turisti. Occasione del confronto è stato il convegno sul sistema abitativo organizzato dall’assessorato regionale alla Casa e tenutosi ieri al Pirellone.

“Sei mesi fa, quando Santanché ha iniziato a occuparsi di affitti brevi, ha detto che la questione sarebbe stata risolta in poche settimane e ad oggi non esiste un atto – sottolinea Maran –. La proposta del Governo è debole, nel senso che non prevede limitazioni reali. L’unico fatto nuovo, poi vedremo se confermato, è che aumentano in parte la tassazione per chi affitta dalla seconda casa in su. Quindi tutta questa confusione per soldi in più che vanno allo Stato e non al territorio. Sarebbe stato interessante – suggerisce Maran – se fossero state risorse che invece rimanevano per le politiche territoriali della casa". Quanto al turismo, per l’assessore comunale "è un bene se cresce" ma "non si può pensare che diventi la prima economia del territorio. Ci sono settori più rilevanti e c’è il rischio che per molte lavoratrici e lavoratori l’incremento del turismo significhi un aumento di costi delle case con effetti eccessivamente negativi". Per questo, secondo Maran, "serve una legge sull’ospitalità turistica che fissi anche dei numeri massimi nelle case e che consenta anche l’edificazione di nuovi alberghi, di cui evidentemente c’è bisogno, ma che non mangi la casa a chi si ritrova il contratto non rinnovato con un aumento del 30% perché altrimenti va al turista".

A sostegno di Maran, ecco Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Consiglio regionale e responsabile nazionale del partito sul diritto alla casa: "Quella del ministro Santanchè è una proposta debolissima, che non pone vere limitazioni e rischia di lasciare il mercato degli affitti brevi immutato, con il conseguente rischio dell’aumento dei canoni, che già gravano su migliaia di cittadini a basso o medio reddito. Siamo di fronte ad un balbettio preoccupante che si inserisce nel vuoto delle politiche nazionali sulla Casa del Governo".

“Mettere un tetto agli affitti brevi per i turisti non è nella nostra intenzione – replica Santanché –. Non sarà quello che passerà nell’emendamento perché la proprietà privata è sacra e noi dobbiamo tutelare che ci siano certi requisiti e che ci sia un certo standard e che emerga il sommerso. Ma non possiamo decidere noi se un proprietario di casa la può affittare una settimana o cento giorni". "Sugli affitti brevi – rivendica il ministro – abbiamo messo mano e tra poco sarà regolamentato quello che è sempre stato un far west, non criminalizzando la proprietà privata ma cercando di fare emergere il sommerso e di tutelare chi fa impresa. Tra poco ci sarà una legge dello Stato". Infine la frecciata: "Quello che soffoca Milano è la mancanza di sicurezza. Se non c’è sicurezza non c’è libertà, perché la percezione definisce la realtà. Quindi il Comune pensi a fare di questa città una città sicura, che sarebbe un grande passo in avanti per avere più turismo".