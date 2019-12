Milano, 27 dicembre 2019 - Quello degli affitti brevi è sempre di più un mestiere “fai dai te”, che continua a espandersi e macinare soldi nel Far West normativo. Le regole, almeno in Lombardia (che in questo senso è stata regione apripista in Italia) ci sono. Ma non vengono rispettate, denunciano gli esperti. Per averne evidenza basta incrociare due dati: secondo le rilevazioni fatte da Federalberghi ad agosto 2018 sul portale Airbnb erano presenti 40.494 annunci di alloggi su suolo lombardo, ma nello stesso anno alla Regione – in particolare sul sistema per la rilevazione dei flussi turistici Turismo5 - risultavano registrate soltanto 11.017 case vacanza. All’appello mancano dunque almeno 29.447 alloggi fantasma, che sfuggono ad ogni controllo e alimentano il sommerso. Eppure dal primo novembre 2018 in Lombardia per proprietari e host è diventato obbligatorio farsi rilasciare il codice identificativo di riferimento (Cir), una sequenza alfanumerica di 14 caratteri che va inserita in tutti gli annunci. Da apporre sui siti on line come Airbnb, ma anche sulle tradizionali bacheche in università. Ma di cui, passando velocemente in rassegna le inserzioni, non appare traccia, se non in rarissimi casi.

«L’introduzione del Cir è stata sicuramente un passo in avanti importante e fondamentale per la regolamentazione di questo fenomeno in crescita esponenziale – commenta l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni - Ma siamo solo agli inizi. Regione Lombardia è stata apripista di un percorso nazionale: ora occorre una netta e non più rinviabile presa di posizione da parte del Ministero sul tema degli affitti brevi. Un ambito in continua evoluzione: sicuramente compete alle istituzioni governarlo con norme precise e riferimenti adeguati".

A livello nazionale , per quanto riguarda le regioni più coinvolte dal fenomeno Airbnb la pole position spetta alla Toscana, seguita dalla Sicilia, dal Lazio e infine dalla Lombardia, che se è quarta per numero di annunci risulta prima in Italia per la spesa media giornaliera dei turisti. Secondo la piattaforma on line, che ha calcolato l’impatto economico diretto della sua attività sui centri italiani mixando da una parte le cifre spese dai vacanzieri presso gli host italiani e dall’altra i denari messi in circolo, alla Lombardia nel 2018 sarebbero arrivati 760 milioni di euro e ogni visitatore al giorno avrebbe speso in media 153 euro. Un tesoretto che a quanto pare, se finisce nelle tasche di host e proprietari, sfugge invece alle casse delle amministrazioni. L’introduzione del Cir prova a muoversi in questa direzione, ma il sommerso appare ancora tanto. "Quella avviata è stata una battaglia di civiltà: purtroppo il fenomeno degli affitti brevi è di difficile rilevazione", conclude l’assessore Magoni.