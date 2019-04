Milano, 5 aprile 2019 - «È partita oggi (ieri ndr), a firma congiunta Regione Lombardia e Aler, la lettera che informa oltre 5mila inquilini over 70 delle case dell’edilizia pubblica della sospensione del pagamento dell’affitto». A comunicarlo sono stati, ieri, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore alle Politiche abitative, Stefano Bolognini. «Un provvedimento – commenta il governatore – atteso e previsto dalla nostra azione di governo. In questo modo proseguiamo nelle politiche di sostegno alle fasce deboli, premiando chi rispetta le regole pur vivendo magari in situazioni di difficoltà». «La misura – spiega l’assessore – decorre dal primo gennaio 2019 e consiste nella sospensione temporanea del canone di locazione per un periodo di tre anni, fino al 31 dicembre 2021. Per questo la Regione ha stanziato, per il 2019, un contributo di 4,4 milioni di euro per i 5.005 beneficiari di Milano e hinterland. A questo seguirà, nei due anni successivi, un ulteriore stanziamento di circa 12 milioni di euro. L’eventuale canone di locazione pagato nel periodo gennaio-marzo 2019 sarà scomputato dalle spese per i servizi». «Siamo molto soddisfatti – conclude Bolognini – per questo risultato che premia gli inquilini over 70 in regola col pagamento del canone e dei servizi nell’ultimo quinquennio, assegnatari di un alloggio Aler da almeno 10 anni e che rientrano nella fascia della protezione».

Critica, invece, Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd: «Proposto da Fontana durante la campagna per le Regionali, l’azzeramento dei canoni d’affitto per tutti gli anziani delle case popolari arriva solo ora, guarda caso durante la nuova campagna elettorale per le elezioni Europee e per le Amministrative. Ma tiene fuori tutti gli anziani delle case comunali, nonostante l’approvazione all’unanimità, lo scorso dicembre, di un nostro emendamento in seduta di bilancio regionale. Così la Lega discrimina tra anziani deboli abitanti nelle Aler e anziani deboli abitanti nelle case comunali, che evidentemente sono di serie B. Ci vedremo costretti a ricordare il tradimento della promessa originaria di Fontana ai cittadini di quei Comuni, come Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, dove le amministrazioni precedenti hanno avuto la colpa di occuparsi del disagio abitativo dei loro cittadini».