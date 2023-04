Adolescenti con problemi Allarme dei servizi sociali

Allarme adolescenti. Il 47,9% dei minori presi in carico dai servizi sociali è concentrato nella fascia d’età 11-17. In numeri assoluti, parliamo di 10.390 ragazzi e ragazze, il 5,10% su un totale di 203.628 inclusi nella fascia d’età 0-17. Cifre emerse ieri durante la commissione comunale Welfare a cui hanno partecipato l’assessore ai Servizi sociali Lamberto Bertolè e il direttore Area Territorialità e Sistema Integrato di accesso ai servizi sociali: Cristiana Benetti Alessandrini.

Bertolè commenta e amplia il ragionamento sul 47,9% dei minori seguiti dai servizi sociali concentrato nella fascia d’età degli adolescenti: "Accanto a questo dato, dobbiamo prendere atto delle tendenze di cui ci parlano i responsabili dei servizi di neuropsichiatria, secondo cui nel 2021-22 l’accesso agli ambulatori di neuropsichiatrie infantile, ai pronto soccorso e i ricoveri e sono molto aumentati, così come gli atti autolesionistici. Questo ci dimostra che il disagio si sta accentuando con molta forza negli ultimi anni". Non solo. L’assessore aggiunge che "c’è la necessità di una presa in carico rapida: sappiamo quanto le risposte tempestive possano fare la differenza e avere anche un effetto preventivo. Tanto più la presa in carico neuropsichiatrica è rapida tanto più è efficace. Noi dobbiamo lavorare su questo e sollecitare tutte le istituzioni coinvolte".

L’analisi illustrata in commissione dall’assessore e dalla Benetti Alessandrini indica anche i bisogni espressi da chi viene preso in carico: le richieste più diffuse sono quelle di protezione, affiancamento relazionale, sostegno alla genitorialità. Nel 57% dei casi il progetto personalizzato di presa in carico viene chiuso in massimo due anni. Solo nel 20% dei casi (si tratta per lo più di situazioni di abusi, maltrattamenti) viene richiesto un tempo molto lungo, dai 4 ai 7 anni.

Massimiliano Mingoia