Addio sanpietrini a Bollate: via Roma rifatta con l'asfalto

Le strade del centro si rifanno il look. Dopo via Matteotti addio sanpietrini anche nella centralissima via Roma: annunciato, tra le contestazioni, l’avvio del cantiere. Un errore "togliere il porfido di via Roma che è così bella ed elegante per sostituirlo con il catrame", la critica più condivisa sui social locali. "Riteniamo sensato utilizzare porfidi e masselli nelle aree pedonali mentre dove vi è transito di veicoli privilegiare l’asfalto - dichiara il vicesindaco con deleghe ai Lavori pubblici, Alberto Grassi -. Risulta più resistente nel tempo e sicuro anche per bici, moto e scooter. Il porfido dove passano le auto necessita di una manutenzione costante che non ci possiamo permettere ed ha una durata nel tempo inferiore, in rapporto al costo iniziale. Basti pensare che via Roma era stata fatta dall’Amministrazione Lorusso una decina di anni fa, e problemi di pendenza che determinano pozzanghere". I lavori partiranno il 28 agosto e si concluderanno l’1 settembre. Non mancheranno i disagi: durante il cantiere verranno chiusi l’accesso dall’incrocio di via Vittorio Veneto, piazza San Francesco e l’uscita da piazza Martiri della Libertà e via Matteotti. Sarà consentito il traffico solo ai residenti e ai veicoli autorizzati tra le 18 alle 7. Alle critiche sul restyling di via Roma si aggiungono lamentele per i "buchi sull’asfaltato appena posato in via Donadeo". Per "la strada distrutta dai camion in via Musco". Via Desio "un fiume in piena quando piove" e via Dante "ma quando sarà asfaltata?", solo per citarne alcune. Ill piano delle asfaltature è stato completato per 34, resta molto ancora da fare per sistemare marciapiedi e rattoppare buche. I fondi non mancano: "Abbiamo già realizzato 300mila euro di asfaltature stradali - conclude Grassi - ne mancano almeno altri 200mila".

Monica Guerci