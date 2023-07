Addio ai Custodi Notturni, Per i Musei Civici di Milano, una Rivolta a Palazzo Marino

Addio ai custodi notturni al Museo del Risorgimento e al Museo di Storia Naturale, sostituiti da allarmi e videosorveglianza controllata da remoto da Palazzo Reale. Una decisione, dovuta alla carenza di organico, che assieme ad altre questioni irrisolte sui musei civici ha provocato una rivolta a Palazzo Marino. Ieri i custodi museali si sono riuniti in assemblea, e i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, UilFpl e Csa hanno diffuso una dura nota. "Il Comune – spiegano – sottovaluta e squalifica il ruolo, la figura e la professionalità dei custodi museali che più volte sono intervenuti a tutela del patrimonio salvando opere non solo da malintenzionati ma anche da incendi e allagamenti, pur operando in edifici vetusti e con impianti malfunzionanti".

Il timore è che il taglio del turno notturno nei due poli sia solo il primo passo, verso un’ulteriore riduzione dei servizi. "I custodi sono circa 110 – spiega Orfeo Mastantuono, segretario milanese del Csa – e servirebbero almeno 50 persone in più. La sorveglianza da remoto, con sistemi obsoleti, non funziona. Solo grazie all’intervento dei custodi si sono evitati danni quando si sono verificati allagamenti notturni al Museo del Risorgimento". La carenza di personale, denunciano i sindacati, riguarda tutto il settore, dai bibliotecari ai biologi: "Questo non consente di svolgere le attività di manutenzione e restauro dei campioni delle collezioni assolutamente indispensabili per la loro corretta conservazione".

Andrea Gianni