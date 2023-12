Addio agli allagamenti. Progetto Spugna al via

Ruspe al lavoro in via Cornaggia e in via Aldo Moro: la città di Rho diventa uno dei ‘Comuni spugna’ per assorbire le bombe d’acqua ed evitare gli allagamenti. Il ‘progetto spugna’ da 50 milioni di euro di Città metropolitana di Milano e Gruppo Cap è entrato nella fase operativa anche a Rho, dove sono previsti undici interventi in altrettanti parcheggi per un investimento totale di sei milioni di euro. Ieri mattina il direttore del servizio idrico di Gruppo Cap Alessandro Reginato, il vicesindaco di Città metropolitana di Milano, Francesco Vassallo e il sindaco di Rho Andrea Orlandi (nella foto) hanno inaugurato il cantiere di via Cornaggia, accanto a Villa Burba. "“Spugna“, uno dei piani integrati finanziati dal Pnrr e realizzati dal nostro ente a beneficio di tutto il territorio è un progetto semplice ma innovativo – afferma Vassallo –. Potremo portare avanti un fondamentale cambio di approccio allo sviluppo del territorio, strategico per affrontare le grandi sfide cui il cambiamento climatico ci mette davanti. Con questi interventi, unici nel loro genere, da una parte riqualificheremo punti importanti dei nostri Comuni, dall’altra vedremo l’implementazione di soluzioni naturali all’avanguardia che permetteranno di prevenire allagamenti e di gestire in maniera sostenibile il territorio".

Il progetto si basa sulle “Nature-based solutions“, processi naturali che sfruttano piante ed elementi vegetali per assorbire acqua e inquinamento, prevedono la sostituzione dell’asfalto con superfici permeabili in grado di far filtrare l’acqua e allo stesso tempo mitigare le isole di calore nel tessuto urbano. "Il processo di depermeabilizzazione è fondamentale – chiarisce Reginato –. Si evita di immettere acqua meteorica nella rete fognaria, alleggerendola. Un sistema davvero innovativo e importante per le città molto urbanizzate". Asfalto, ma non solo. Saranno realizzati anche i “rain garden”, i giardini della pioggia: "Accanto al parcheggio di via Cornaggia avremo il più grande: una sorta di depressione del terreno per formare una vasca naturale che tratterrà acqua piovana durante gli eventi meteorici – spiega il sindaco –. Il numero di stalli non cala, perderemo qualche posto solo in periferia, ma ne guadagneremo una ventina attorno al cimitero nelle vie Bersaglio e Redipuglia". Dopo aver recintato le aree interessate ai lavori, l’impresa da ieri è entrata nel vivo con la rimozione della pavimentazione.Al momento è interessata dal cantiere l’area compresa tra la casa dell’acqua e corso Europa.