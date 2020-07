Un’istituzione, una di quelle figure che cambiano radicalmente il volto e la reputazione di una città. Parabiago si trova a dover dire addio a un nome particolarmente illustre del mondo della ristorazione. Si è infatti spento Palmiro Sperandio, titolare del ristorante “Da Palmiro” di via del Riale. Il ristorante è chiuso in maniera definitiva da qualche tempo per cessazione dell’attività, ma di certo nessuno in tutto il Legnanese può dimenticare le innovazioni introdotte da Palmiro Sperandio nel mondo della ristorazione di tutta la Lombardia. La sua cucina a base di pesce, i suoi piatti inventati sin dalla più tenera età - il primo a diciotto anni - e l’amore sconfinato per i sapori, gli accostamenti e la soddisfazione dei clienti hanno reso Palmiro Sperandio noto in tutta Italia. C. M.

