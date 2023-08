Addio a Mattia Mitola, presidente del Basket Cernusco: tutta la città in lutto

Addio a Mattia Mitola, si è spento a Cernusco lo storico presidente del basket, tutta la città è in lutto. A marzo aveva ricevuto il Gelso d’oro, benemerenza civica proprio per il suo impegno appassionato all’interno dell’associazionismo. A lui sono legati i ricordi di tante generazioni di cestisti, sempre presente a bordo campo alle partite dei Bufali. Alla famiglia si stringe l’intera comunità, il sindaco Ermanno Zacchetti ha espresso il cordoglio dell’Amministrazione e del movimento sportivo cernuschese per la perdita. "Ha donato tutto se stesso ai colori biancorossi", scrive la società che non ha mai smesso di vedere in lui un punto di riferimento, "anche adesso sarai sempre il nostro pres". Considerato da tutti campione di lealtà, di inclusione e di solidarietà.

Barbara Calderola