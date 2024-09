Addio a Ezio Zaffaroni segretario della Lega. Domani le esequie

È mancato venerdì sera il segretario della Lega Ezio Zaffaroni (nella foto). Tutta la sezione Lega di Arese si stringe attorno alla famiglia, alla moglie Dina e ai suoi amati nipoti. Il decesso è avvenuto a seguito di una lunga malattia. I funerali si celebreranno domani alle 15 nella chiesa patronale dei Santi Pietro e Paolo. "Era nato a Bollate nel 1953, un leghista di ferro della primissima ora. Ezio si è sempre speso anima e corpo per la nostra comunità con la sua vulcanica energia e passione politica – commentano dalla sezione Lega di Arese –. Persona schietta, non si tirava mai indietro, sempre con la battuta pronta anche in consiglio comunale. Di lui ricordiamo anche le gioviali bevute al circolo e l’impegno nel consiglio direttivo della Cooperativa edificatrice aresina. Ciao Ezio, buon viaggio". Da.Fa.