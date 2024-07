Accoltellò il poliziotto Di Martino, chiesto il processo

Il viceispettore della Polizia di Stato, Christian Di Martino, è riuscito a salvarsi, grazie alle delicate operazioni chirurgiche all’ospedale Niguarda. Per l’uomo che lo ha accoltellato la sera dell’8 maggio scorso, il 37enne marocchino Hassine Hamis, irregolare in Italia, la Procura di Milano ha chiesto il processo per una sfilza di reati. Tentato omicidio, resistenza, lesioni nei confronti di altri due agenti, porto del coltello (lungo 30 centimetri e con lama di 20) e false attestazioni sull’identità, perché in occasione dei vari controlli delle forze dell’ordine negli anni si era presentato con 22 alias diversi. Gli vengono contestate anche le lesioni ai danni di una donna che quella sera venne colpita alla testa da sassi presi dalla massicciata ferroviaria e che il 37enne lanciò dall’alto su una via adiacente alla stazione. Risponde anche di "attentato alla sicurezza dei trasporti", perché scagliò quelle pietre contro "treni in movimento". Infine, è imputato pure per danneggiamento di un treno regionale. Per il 37enne, difeso dal legale Alfredo Quattrocchi Rosmi Gervasoni, l’udienza preliminare, davanti al gup Silvia Perrucci, è stata fissata tra più di sei mesi, il 16 gennaio 2025. Secondo l’accusa il marocchino, che resta in carcere, voleva uccidere e il viceispettore si salvò "per il pronto intervento degli altri" poliziotti, che riuscirono a "disarmarlo", per la "tempestività dei soccorsi" e per la "estrema abilità del personale sanitario".

Hamis, interrogato dal gip Lidia Castellucci dopo l’arresto, si era difeso così: "Non ho visto che erano poliziotti, mi hanno puntato una luce contro (...) Non volevo fargli male". Ha raccontato nell’interrogatorio che assumeva il Rivotril, ossia benzodiazepine, dal 2003, e che anche quella sera era sotto effetto di sostanze. Il viceispettore Di Martino è stato dimesso dopo tre settimane trascorse al Niguarda, dove ha subito un delicato intervento durato più di quattro ore per le ferite riportate a diversi organi e per far fronte a cinque arresti cardiaci, oltre a emorragie che hanno richiesto oltre settanta sacche di sangue di trasfusione.

A.G.