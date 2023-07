Milano, giovane trovato ferito in strada: è stato colpito alla testa e all’addome con cocci di bottiglia

Milano – Un ragazzo di 25 anni è stato trovato questa mattina attorno alle 5.30 con gravi ferite in testa e sull'addome in via Stamira D'Ancona, poco lontano dal naviglio Martesana in zona Gorla-Turro, a Milano. Il giovane, originario del Maghreb, è stato ferito probabilmente con dei cocci di una bottiglia, trovati sul luogo. Il ragazzo, che è sempre rimasto cosciente, è stato portato in codice rosso all'ospedale San Raffaele, dove è stato operato. Non è in pericolo di vita. Ai carabinieri, che indagano sulla vicenda, il 25enne non ha saputo riferire nulla sull'episodio.