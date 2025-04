Accoltellato in stazione. Grave un diciottenne

Accoltellato alla testa. È un’aggressione dai contorni ancora da chiarire quella subita, l’altra sera alle 23, da un egiziano 18enne su un treno fermo alla stazione di Lodi. Ad accoltellarlo un diciannovenne colombiano che ha tentato la fuga prima di essere fermato dalla polizia.

Vittima e aggressore viaggiavano sullo stesso convoglio partito da Piacenza. A Lodi il colombiano è sceso, ha legato a un palo il proprio cane, è risalito sul convoglio e ha accoltellato il 18enne. "Mi era stato rubato il monopattino", ha detto agli agenti che lo hanno portato in carcere. Ma il racconto è al vaglio e si sospetta un legame con gli ambienti dello spaccio. Il 18enne è in prognosi riservata in ospedale.