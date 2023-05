Accoltellato dal figlio L’anziano è fuori pericolo

di Alessandra Zanardi

Migliorano le condizioni del 75enne di Peschiera Borromeo accoltellato dal figlio 42enne al culmine di una lite familiare. L’uomo, che dopo l’aggressione era stato ricoverato d’urgenza al San Raffaele e sottoposto a un intervento chirurgico, è uscito dalla terapia intensiva ed è stato giudicato fuori pericolo. Dopo 48 ore di apprensione, nelle quali si era temuto per la vita dell’anziano, nella giornata di ieri è arrivata la buona notizia.

I fatti risalgono al pomeriggio di martedì, quando l’uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato raggiunto da quattro fendenti, al torace e all’addome, sferrati dal figlio, un disoccupato con alcuni precedenti di polizia. È successo nella frazione di Zeloforamagno. È qui che il 42enne, residente con la compagna nel Lodigiano, faceva periodiche visite ai genitori, principalmente per chiedere soldi. Una situazione che aveva generato forti tensioni, tant’è che le liti erano piuttosto frequenti e il caso era noto ai servizi sociali del Comune.

Al momento del fatto, nell’abitazione di via Gramsci teatro della sfiorata tragedia, oltre a padre e figlio erano presenti il genero 37enne e la moglie del ferito. Proprio il genero, sentite le urla, è stato il primo a intervenire: è riuscito a disarmare e allontanare il cognato, fuggito a piedi dal luogo dell’aggressione e rintracciato poco dopo da carabinieri e polizia locale. Il 42enne ha cercato di nascondersi nel parcheggio del centro commerciale Galleria Borromea, dov’è stato trovato in stato confusionale. Arrestato, è finito a San Vittore.

E se in questo caso le condizioni del ferito sono in miglioramento, neglu ultimi 15 mesi nel Milanese, sono stati tre i conflitti familiari sfociati in tragedia. Nel gennaio 2022 a Cusano Milanino Lorenzo D’Errico ha ucciso e bruciato il corpo del padre Carmine. In maggio, a Melzo, il cadavere di un’anziana, l’84enne Lucia Cipriano, è stato trovato mutilato nella vasca da bagno: una delle figlie della vittima, Rosa Fabbiano, è finita in arresto. Il 12 giugno a Sesto San Giovanni Gianluca Loprete, 19enne con problemi psichici, ha ucciso e bruciato il corpo del padre Antonio, bancario di 57 anni, col quale conviveva.