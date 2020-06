Milano, 9 giugno 2020 - In tre contro uno . Prima a bordo del filobus della linea 91 e poi alla fermata di via Sauro angolo Oldofredi. Il parapiglia è iniziato sul mezzo pubblico ed è proseguito a terra, fino a quando il ventinovenne marocchino è stramazzato al suolo, colpito da un fendente letale alla pancia. È una testimonianza a ricostruire la parte finale dell’omicidio sul quale stanno lavorando dalle 20 di domenica gli agenti della Squadra mobile, coordinati dal dirigente Marco Calì. Un uomo ha dichiarato di aver assistito alla fase conclusiva del violento litigio tra la vittima e tre nordafricani, con una quinta persona sulla cinquantina che sembra stesse cercando di fare da paciere.

Come già emerso nelle prime ore, la discussione è partita sul pullman, e la prima impressione degli investigatori è che il ventinovenne poi deceduto e il gruppo di tre non fossero conoscenti. Il battibecco si è fatto via via più animato, e alla fermata di via Sauro sono scesi tutti, anche se il testimone non è riuscito a capire se il fendente letale sia stato sferrato quando i litiganti erano ancora sulla 91 o se sia stato assestato sull’isola spartitraffico. In ogni caso, i tre aggressori sono subito scappati sotto la pioggia. Il ferito e il cinquantenne che era con lui avrebbero provato a risalire sul filobus battendo i pugni sulla porta, ma ormai il mezzo pubblico era in ripartenza. Solo in quel momento, fiaccato dal dolore all’addome, il marocchino è crollato.

L’altro uomo si è avvicinato a lui e ha visto la ferita profonda, con un’evidente fuoriuscita di sangue: "È morto, è morto", avrebbe urlato, prima di allontanarsi dal luogo dell’aggressione. Subito dopo è arrivato un altro autobus, della linea 92: il conducente si è accorto subito della gravità della situazione ed è sceso per prestare i primi soccorsi e chiamare il 112. Il ventinovenne, identificato dalla tessera di una mensa per indigenti e in Italia da irregolare (nel recente passato era stato respinto alla frontiera con la Svizzera), è deceduto subito dopo l’arrivo al pronto soccorso del Fatebenefratelli.

L’inchiesta è ai primi passi, anche se la possibilità che la vittima non avesse mai avuto a che fare prima con i suoi aggressori potrebbe complicare non poco il lavoro degli investigatori. Certo, il fatto che almeno uno dei tre andasse in giro con un coltello, lanciato a poche decine di metri dal luogo del raid e subito ritrovato dalla polizia, porta a pensare che si tratti di balordi con precedenti, e quindi schedati nelle banche dati delle forze dell’ordine. In tanti li hanno visti in azione domenica sera, e qualcuno dei passeggeri potrebbe fornire un identikit utile alle indagini. In attesa di capire se le telecamere del filobus abbiano registrato qualcosa di importante.