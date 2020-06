Milano, 7 giugno 2020 - E' morto il giovane accoltellato questa sera poco prima delle 19.30 all'angolo fra le vie Nazario Sauro e Oldofredi su un bus della linea 91. La vittima, un marocchino di 30 anni è stato colpito all'addome con un'arma da taglio, probabilmente un coltello. Ancora sconosciuta la motivazione della lite che era scoppiata tra alcune persone a bordo del bus della linea 91 e che poi ha condotto all'accoltellamento. Il trentenne è stato soccorso sul posto intorno alle 19.45, ma non è stato possibile il trasporto immediato all'ospedale Fatebenefratelli perché le sue condizioni erano così gravi da rendere necessaria una rianimazione sul posto. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, il giovane non ce l'ha fatta.

