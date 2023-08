Accoltellato a Milano: "Che guardi?". Una domanda senza risposta.

"Che c. guardi?". L’uomo, un trentanovenne egiziano, ha appena terminato il suo turno di lavoro in un ristorante di via dei Piatti, traversa di via Torino a due passi da piazza Missori. Esce dal locale poco prima delle 23 e si sente rivolgere quella domanda da due sconosciuti che descriverà come probabilmente sudamericani: "Che c. guardi?". Una provocazione, è evidente, non motivata da alcuna ruggine precedente: il trentanovenne dirà di non aver mai visto prima quei due. Fatto sta che l’uomo risponde a quella domanda insensata, generando però una reazione violentissima e senza un apparente motivo. Uno degli sconosciuti tira fuori un coltello e lo colpisce all’addome. L’egiziano si porta d’istinto le mani alla pancia, l’aggressore e il complice si allontanano a piedi. L’allarme scatta dopo pochi secondi: il ferito viene trasportato in codice rosso al Policlinico, anche se per fortuna resterà sempre vigile e cosciente; operato per una lesione a un’arteria intercostale, è tuttora ricoverato in prognosi riservata, in condizioni stabili.

Prima di essere accompagnato in ospedale, l’egiziano avrebbe fornito ai carabinieri una descrizione dei fuggitivi, visto che è riuscito a vederli entrambi in faccia. Le indagini, affidate ai militari della stazione Duomo, sono partite immediatamente: al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso la scena o comunque la via di fuga degli aggressori. I filmati potrebbero rivelarsi decisivi sia per trovare riscontri alla ricostruzione fornita dall’uomo sia per dare un nome a chi l’ha accoltellato senza un perché.

N.P.