Milano, 9 luglio 2020 - Ci sono voluti un centinaio di punti di sutura per chiudere uno sfregio dall'orecchio sinistro al lato destro della gola, riportato da un cittadino africano nel tentativo di dividere due uomini che si stavano picchiando. E' accaduto intorno alle 19 di ieri pomeriggio in viale Tunisia all'angolo con via Vittor Pisani, in zona Repubblica a Milano, a un 31enne originario della Mauritania (senza fissa dimora e irregolare in Italia) che è stato soccorso dal 118 che lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli dove è tuttora ricoverato.

Raggiunto al nosocomio dalla polizia, l'uomo, "cosciente e collaborativo", ha spiegato di aver tentato di porre fine alla violenta lite tra due persone che conoscerebbe solo di vista e per questo di essere stato raggiunto dal fendente che gli ha letteralmente 'aperto' il viso. La versione della vittima è al vaglio degli investigatori che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e di dare un volto all'accoltellatore.