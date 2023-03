Accoltellata tre anni fa "Oggi mi sento bene Ma vorrei ringraziare la ragazza che mi aiutò"

di Marianna Vazzana

"Sono passati più di 3 anni. Mi sono ripresa. Mi resta solo un cruccio: non essere riuscita a ringraziare la ragazza che quel giorno mi ha soccorsa tamponandomi le ferite prima che arrivasse l’ambulanza". Michela San Pietro, 68 anni, è la donna aggredita il 12 agosto del 2019 poco dopo mezzogiorno in largo La Foppa, pieno centro, mentre rientrava a casa. Spinta a terra e colpita da fendenti in più parti del corpo da uno sconosciuto che brandiva una bottiglia rotta: il bengalese Chandra Deb, allora trentunenne. Adesso la donna si immedesima nei passanti accoltellati lunedì, per strada.

Cosa ha pensato, appena ha saputo della notizia?

"Il collegamento alla mia aggressione è stato spontaneo. Anche se il mio caso, però, è stato diverso: quella persona non mi ha aggredita per rapinarmi ma senza motivo. Mi sono ritrovata a terra all’improvviso e sono stata ferita. Ricordo il terrore, avevo paura che mi uccidesse".

Durante l’interrogatorio, il suo aggressore spiegò al gip "sento nella testa una marea di voci che mi fanno star male". Poi fu assolto dall’accusa di tentato omicidio perché dichiarato incapace di intendere e volere al momento del fatto e rimpatriato in Bangladesh.

Che tipo di lesioni ha riportato?

"Ferite in vari punti del corpo che sono state suturate con 30 punti. Fisicamente mi sono ripresa e, dopo un po’, anche psicologicamente. Ora sono tranquilla e ho ripreso le mie attività: insegno francese e italiano per stranieri, oltre a biodanza in quanto esperta di discipline olistiche. Mi resta però un dispiacere".

Quale?

"Non essere riuscita a ringraziare la persona che mi ha soccorsa subito dopo l’aggressione: una ragazza straniera, credo russa, che si è presa cura di me prima dell’arrivo del 118. È stata il mio angelo ma non so chi sia, mi piacerebbe tanto che si facesse viva per poterla ringraziare".

Un messaggio per i passanti feriti lunedì?

"Vorrei dire loro di pensare agli aspetti positivi: nessuno di loro ha riportato ferite gravi, prima di tutto. È normale sentirsi scossi, ci vuole tempo per superare il trauma. Vorrei anche dire loro di non esitare a chiedere un aiuto psicologico".