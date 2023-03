Accoltellata in macchina dal marito Il dialogo in ospedale con i due figli

di Nicola Palma

È cosciente ed è anche riuscita a scambiare qualche parola con i due figli. La buona notizia arriva dal Niguarda, dov’è ricoverata da martedì la cinquantaseienne Simona B., accoltellata dal marito Marco Gilona, 62 anni: la prognosi resta riservata e la ripresa si preannuncia lunga e faticosa per via delle ferite a gola, torace e gamba; tuttavia, ieri il quadro clinico è sensibilmente migliorato, tanto da far escludere il pericolo di vita e da consentire alla donna di avere un minimo contatto con i familiari. Il raid è andato in scena due giorni fa in un tratto isolato di via Gorki a Cinisello Balsamo, a due passi da viale Testi: lì l’aggressore ha parcheggiato la Peugeot 508 station wagon, per poi iniziare a discutere con la moglie.

Proprio quella mattina, stando a quanto poi riferito da Gilona e confermato dai carabinieri, la coppia aveva ricevuto l’atto di pignoramento dell’abitazione di famiglia a Quarto Oggiaro, con invito a liberarla entro una determinata data. Il piano del sessantaduenne – sempre secondo le dichiarazioni spontanee che ha ritenuto di rendere subito dopo l’arresto – avrebbe dovuto concludersi con un omicidio-suicidio: per metterlo in atto, l’uomo si è portato dietro due coltelli, "uno per lei e uno per me", e un flacone di etere per stordirsi con l’anestetico prima di infliggersi un fendente letale al collo.

È stato un passante ad accorgersi di quel litigio in macchina e a chiamare subito il 112, temendo che la situazione potesse degenerare da un momento all’altro. I militari del Radiomobile sono arrivati in tre minuti e si sono immediatamente accorti che Gilona stava colpendo la moglie con una lama; dopo aver disarmato e bloccato l’uomo, i carabinieri hanno tamponato la copiosa fuoriuscita di sangue dalla gola, in attesa dei sanitari del 118. Poi il sessantaduenne è stato portato in caserma e ammanettato per tentato omicidio aggravato, d’intesa con il pm di turno della Procura di Monza Alessandro Pepè: in quel frangente, l’agente di commercio ha deciso di spiegare in qualche modo il perché di quel blitz, riferendo di debiti per circa mezzo milione di euro a cui non era riuscito a far fronte. Un crac di cui erano a conoscenza soltanto lui e la moglie, che avevano tenuto volutamente all’oscuro di tutto i due figli, sia il minore che vive ancora con loro sia il maggiore che abita altrove con la sua famiglia.

Un dissesto finanziario, forse provocato da investimenti sbagliati, i cui effetti si erano già palesati nelle scorse settimane con l’invio di alcune cartelle esattoriali e che martedì mattina si sono definitivamente concretizzati con l’atto di pignoramento. Un "rosso" che l’uomo non è stato in grado di ripianare neppure provando a vendere altri immobili di proprietà. Proprio sul movente economico si stanno concentrando gli accertamenti investigativi dei militari della Compagnia di Sesto San Giovanni, coordinati dal maggiore Giuseppe Sacco, per verificare se le parole di Gialona (che nei prossimi giorni verrà interrogato dal gip) corrispondano al vero.