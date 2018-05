Milano, 7 maggio 2018 - E' stata la gelosia il movente dell'aggressione, avvenuta sabato notte in un appartamento di Pantigliate. Una donna di 40 anni ha accoltellato alla schiena l'amante 26enne nell'appartamento in cui si incontravano clandestinamente in quanto lei è sposata. Questa mattina la donna si è vista confermare dal Tribunale di Milano gli arresti domiciliari nella casa dove vive con il marito, con l'accusa di lesioni aggravate da futili motivi. In aula la quarantenne, in lacrime e visibilmente scossa, ha ammesso di avere avuto una discussione con il giovane, di avere lanciato il suo telefono contro un muro rompendolo e infine di aver preso un coltello e di averlo colpito alla spalla. Poi ha confermato di avere chiamato i soccorsi subito dopo avere inferto il fendente.

Secondo il giudice, che ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, sussiste il pericolo di "reiterazione del reato" e il fatto è stato caratterizzato da "elevatissima spregiudicatezza". L'udienza è stata aggiornata al prossimo 11 maggio. In quell'occasione la donna, tramite il suo avvocato Simona Miriam Uzzo, potrebbe chiedere di essere giudicata con riti alternativi, come il patteggiamento o il processo in abbreviato