Accoltella il patrigno e fugge in auto: ricercato giovane peruviano

Tre persone, tra cui una ragazzina di 13 anni, tutte di origine peruviana, sono rimaste ferite ieri mattina nel corso di una lite familiare scoppiata in casa e proseguita in strada in viale Monza, a qualche centinaia di metri da piazzale Loreto. La lite familiare è scoppiata per motivi di gelosia e anche per motivi economici tra il figlio e il nuovo compagno della madre. L’adolescente non si è limitato, però, alle parole, ha estratto un coltello dalla tasca ed ha aggredito il patrigno che ha riportato una ferita d’arma da taglio alla mano. Tra i due contendenti che non smettevano di litigare si sono frapposte la donna, sua attuale compgna, e la figlia di 13 anni che non sono riuscite a fermare l’impeto dei due e, a loro volta hanno rimediato diverse contusioni. La lite è poi proseguita all’esterno della casa in cui convivono i quattro. Quando il patrigno ha tentato di fuggire è stato rincorso dal figlio della compagna fino in strada. Poi quando quest’ultimo si è accorto di averlo ferito alla mano è fuggito a sua volta. Fino alla tarda sera di ieri, i carabinieri hanno cercato il giovane che dovrà rispondere di aggressione. Dopo la lite si è messo in auto e ha fatto sparire le sue tracce.