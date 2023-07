Accoltella 42enne Arrestato a Cologno Monzese: Vecchi Rancori Fatali

A fine marzo aveva accoltellato, per vecchi rancori maturati in ambito familiare e non meglio precisati, un 42 enne di origine albanese. Lo aveva atteso sotto casa, e colpito con diverse coltellate, riducendolo in fin di vita. Al termine delle indagini e su richiesta della Procura della Repubblica di Monza è stato arrestato dai carabinieri di Sesto san Giovanni, l’altra sera, un italiano 47 enne, ritenuto responsabile dell’aggressione e ora accusato di tentato omicidio.

È stato condotto al carcere di Monza dove si trova a disposizione degli inquirenti. Le indagini erano partite subito dopo il fatto di sangue e si sono protratte da marzo a giugno, a cura dei carabinieri di Cologno. Hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’aggressione e di raccogliere a carico dell’uomo arrestato consistenti e pesanti indizi di colpevolezza.

Secondo la ricostruzione dei militari, che ha portato all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, i due uomini erano stati protagonisti di una lite per motivi personali nella giornata del 28 marzo. Nella stessa sera, il 47 enne si era presentato sotto casa dell’avversario, per chiudere i conti. Lo aveva aspettato e colpito ripetutamente con un coltello. Uno dei colpi, sferrato al torace, era stato quasi fatale. Nessun dettaglio ulteriore sui motivi dell’alterco, culminato poi nell’accoltellamento. Si fa riferimento a non meglio precisati vecchi rancori, legati a dinamiche familiari. I militari, coordinati dalla Procura, hanno fatto luce sui fatti grazie a testimonianze raccolte nelle settimane di indagine e ad attività tecniche specifiche.

Monica Autunno