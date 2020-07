Pieve Emanuele (Milano), 31 luglio 2020 - Un uomo sui 35 anni, probabilmente nordafricano, è stato trovato a terra in una pozza di sangue, ferito da alcune coltellate all’addome, al volto e agli arti, poco dopo le 3.25 della notte fra mercoledì e giovedì, in via Brodolini a Rozzano, alle porte di Milano. A lanciare l’allarme un automobilista, un tassista, in transito, che ha notato la sagoma dell’uomo riverso sulla strada.

L’aggressione o la rissa, secondo quanto riferito dai carabinieri che indagano sulla vicenda ancora tutta da chiarire per dinamica e movente, sarebbe avvenuta poco prima, verosimilmente attorno alle 3, in via Marche a Fizzonasco, frazione di Pieve Emanuele. La vittima infatti, dopo essere stata ferita, avrebbe percorso alcune centinaia di metri, raggiungendo via Brodolini che è il prolungamento di via Marche e che si trova in territorio di Rozzano dove si accasciata a terra.

Sul posto è giunta un’ambulanza della croce Viola di Rozzano che ha trasportato all’ospedale San Paolo di Milano in codice rosso, il 35enne che, dopo un delicato intervento chirurgico non sarebbe più in pericolo di vita.