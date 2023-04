Abusi in ospedale Palpeggia la paziente durante la seduta Fisioterapista arrestato

di Nicola Palma

Gli escamotage per mettersi nelle condizioni di poter abusare della vittima. I movimenti per riuscire a rimanere da solo con lei. Il ruolo da sanitario sfruttato solo per approfittare della paziente che era lì per un trattamento medico. Un modus operandi che lascia pensare agli investigatori che non fosse la prima volta, anche se va precisato che al momento non risultano altri episodi né segnalazioni precedenti di alcun genere. Sono pesanti le accuse nei confronti di A.M., 46 anni, fisioterapista in servizio all’ospedale San Giuseppe (la struttura è completamente estranea alla vicenda), che ieri è stato messo agli arresti domiciliari dai carabinieri: l’ordinanza di custodia cautelare, eseguita in mattinata, lo accusa di violenza sessuale aggravata "commessa nell’esercizio delle sue funzioni". Il giudice, si legge in un comunicato, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza emersi dalle indagini, svolte dai militari della sezione di polizia giudiziaria della Procura, sotto il coordinamento dell’aggiunto Maria Letizia Mannella e del pm Alessia Menegazzo.

Sullo sviluppo dell’inchiesta non sono stati forniti dettagli, ma, stando a quanto emerso, l’uomo avrebbe toccato in modo non professionale e consono la ragazza nelle parti intime. A seguito della denuncia della giovane, presentata a febbraio, i magistrati hanno subito avviato gli accertamenti necessari a individuare "le persone che potevano fornire le circostanze utili a ricostruire il fatto e gli altri elementi di riscontro posti alla base del provvedimento cautelare". Dalle pochissime informazioni filtrate sulla vicenda, si ricostruisce che la vittima aveva un appuntamento con A.M. per sottoporsi a un trattamento di fisioterapista all’interno del centro clinico di via San Vittore: nel corso della seduta, il quarantaseienne avrebbe approfittato di lei, palpeggiandola. Come detto, le modalità del raid possono far ipotizzare una serialità o quantomeno non portano a scartare la pista a priori senza prima compiere ulteriori approfondimenti: "Non potendo escludere la presenza di altre possibili vittime – si legge ancora nella nota – gli accertamenti degli inquirenti stanno proseguendo in questa direzione ed è auspicabile che eventuali persone informate sui fatti si rivolgano ai numeri 0254332570 - 0254332553, ai quali risponderanno gli operatori di polizia giudiziaria che riceveranno le segnalazioni con le più assolute garanzie di riservatezza garantite dalla legge".

Purtroppo non è la prima volta che un luogo di cura diventa teatro di abusi. Nel giugno scorso, la polizia aveva arrestato l’infettivologo Marco D’Annunzio, che almeno in sei occasioni avrebbe trasformato in un incubo le visite nell’ambulatorio Malattie a trasmissione sessuale di viale Jenner: palpeggiamenti con il pretesto di una visita ai genitali, richieste "inusuali" sulle abitudini sessuali, frasi oscene e infine violenze che lasciavano le vittime sotto choc e con la "paura" di denunciare temendo di "non essere credute". A novembre, il gip Giulio Fanales ha accolto la richiesta della Procura e disposto il giudizio immediato per il quarantatreenne, difeso dagli avvocati Andrea Soliani e Manuela Geremia.