Abusi in Duomo. A processo altri tre giovani

Per tre giovani, che facevano parte del branco, è già arrivata la condanna. Altre tre, tutti di nazionalità egiziana, sono stati rinviati a giudizio e dovranno rispondere dell’accusa di violenza sessuale di gruppo e rapina aggravata. Sono tra i presunti autori degli abusi avvenuti in piazza Duomo, a Milano, la notte di Capodanno 2022, quando ragazze che si trovavano in centro per festeggiare furono accerchiate e palpeggiate dalla banda di nordafricani. Una notte da incubo, in mezzo alla folla radunata in piazza. Grazie alle testimonianze delle vittime e ai filmati i componenti del branco sono stati identificati e arrestati nei mesi successivi al raid. I tre giovani che ieri sono stati rinviati a giudizio, di un’età compresa tra i 20 e i 21 anni, saranno giudicati con il rito ordinario davanti alla Nona sezione penale del Tribunale di Milano.

Nell’udienza preliminare davanti al gup milanese Marta Pollicino si sono costituite parti civili tre delle vittime, tra cui la 19enne presa di mira mentre era insieme a un’amica all’angolo con via Mazzini, che è assistita dall’avvocato Silvia Allai, e una delle due turiste tedesche aggredite a loro volta durante i festeggiamenti. A seguito delle indagini coordinate dal pm di Milano Alessia Menegazzo, tre giovani sono stati già condannati con l’accusa di aver fatto parte del branco che quella notte aggredì una decina di ragazze in momenti diversi. Nell’inchiesta erano poi stati arrestati anche due minorenni. Per i tre rinviati ieri a giudizio il processo si aprirà il prossimo 5 febbraio.