Sono diversi gli appuntamenti culturali che questo mese animeranno Abbiategrasso, tra cui quelli inseriti nell’attuale edizione della manifestazione “Restate In Città 2020“. Tutti previsti alle 21.30, nel cortile del Castello Visconteo. Si comincia domani con una serata di Silent Yoga, sotto la guida dell’insegnante Sara Tramenote. Mentre sabato Sergio Sgrilli, musicista e cabarettista toscano di Zelig, tornerà a calcare le scene con “Ricomincio da qui“. Scritto e interpretato da Sgrilli stesso, lo spettacolo narrerà la vita del comico, dalla sua nascita in Toscana fino al suo arrivo nella cittadina in cui adesso abita. Il racconto sarà arricchito dalle battute più famose eseguite da Sgrilli in televisione.

Domenica 5 luglio, invece, sempre alle 21.30, nel cortile del Castello, per la serie “Cinema al Castello“, si potrà assistere al film Stonewall. Tutti e tre gli eventi sono a entrata gratuita, ma richiedono la prenotazione obbligatoria. Per effettuarla, telefonare all’ufficio Cultura del Comune ai numeri 0294692458468. Le prenotazioni si accettano ogni settimana per gli eventi dei successivi quindici giorni. I biglietti per il cinema devono essere ritirati il mercoledì precedente alla proiezione, dalle 17 alle 19, nella sede dell’Ufficio Cultura al Castello Visconteo.