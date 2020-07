Quella che era sembrata essere in un primo momento una rissa fra extracomunitari, si è poi rivelata una vera aggressione. È successo sabato sera all’interno della della pizzeria King Istanbul di piazza Cavour. Due fratelli di nazionalità turca, che sono proprietari dell’attività di ristorazione, sono stati aggrediti all’interno dell’esercizio da tre individui, con tutta probabilità marocchini, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcolici. I tre balordi sono entrati nella pizzeria chiedendo alcolici, nonostante lo stato fisico di evidente alterazione. I due proprietari si sono rifiutati di assecondare le loro richieste, negando loro di poter acquistare altri alcolici. I tre hanno quindi dato il via all’aggressione, estraendo un coltello iniziando con il quale hanno ferito i due fratelli alle gambe. I colpi inferti sono stati numerosi e particolarmente profondi.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi e i due sono stati così trasportati all’ospedale di Magenta in codice giallo per le medicazioni del caso. Le loro condizioni per fortuna non sembrano essere gravi. L’indagine è adesso affidata ai carabinieri, che dovranno cercare di risalire all’identità degli aggressori che, dopo l’azione criminosa, hanno fatto perdere le proprie tracce. Si cercano anche possibili testimoni che possano dare indicazioni significative su quanto è accaduto.

Christian Sormani