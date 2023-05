Abbattuti 18 alberi malati il 10% di quelli controllati

Su 186 piante sottoposte a controllo, il 10% è risultato a rischio di caduta. È quindi partito l’abbattimento, da parte del Comune, di 18 alberi che, sulla base dei test effettuati, sono ritenuti ad alta pericolosità. Tutti gli esemplari si trovano a Bolgiano. "Piante giunte alla fine del proprio ciclo vitale rappresentano un pericolo per l’incolumità pubblica – rimarca il vicesindaco Carlo Barone –. È pertanto doveroso, seppur a malincuore, procedere alla loro rimozione, con la consapevolezza che annualmente il Comune provvede a bilanciare gli abbattimenti con nuove piantumazioni". La vicenda non ha mancato di suscitare polemiche. "Purtroppo ci troviamo a segnalare l’ennesimo caso di taglio massiccio di alberi a San Donato", attaccano gli attivisti del Wwf. "La primava non è favorevole all’abbattimento delle piante poiché coincide con la cova dei volatili. Anche nel caso di esemplari in precarie condizioni, auspichiamo un percorso più conservativo, attraverso la delimitazione delle aree critiche come alternativa all’eliminazione. Gli alberi, anche quelli senescenti, sono ricchi di biodiversità". A.Z.