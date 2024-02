Abbattimento di 13 tigli. Assemblea per dire “no“

La riqualificazione di piazza delle Associazioni comporta, nelle intenzioni del Comune, l’abbattimento dei 13 tigli che oggi vi si affacciano. Comitati e ambientalisti chiedono però delle alternative, per salvare le piante che ormai fanno parte della storia di quell’area. Succede a Melegnano, dove la sorte dei 13 tigli di piazza delle Associazioni sarà al centro di un’assemblea pubblica, lunedì prossimo alle 20.45 nella sala consiliare del Comune. Espressamente richiesta dal comitato "Tiglio non ti taglio", che invita a una partecipazione numerosa, la serata metterà a confronto la posizione dell’ente locale e quella di chi si batte per preservare gli alberi. Si riuscirà a trovare una sintesi? Intanto, anche a San Giuliano si sta consumando una polemica rispetto all’abbattimento di 30 pioppi cipressini lungo il viale che conduce all’antica abbazia di Viboldone. Il Comune ne ha stabilito il taglio perché le piante erano pericolanti, suscitando le proteste dell’Associazione per il recupero e la valorizzazione di Viboldone. A.Z.