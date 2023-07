Abbattimenti nella città giardino "Via gli alberi a rischio crollo Ad autunno ne pianteremo altri"

di Laura Lana

Scatta l’operazione alberi sicuri nella “città giardino“, che si trova un patrimonio sempre più fragile anche a causa del maltempo. "Sul territorio comunale sono presenti numerosi alberi morti, che necessitano di abbattimento indifferibile e urgente individuati grazie alla consulenza di una società specializzata – fanno sapere dal Municipio –. In questi giorni inizieranno i lavori di abbattimento del fusto con i rami". Poi si procederà con la fresatura delle ceppaie, sia di quelle delle alberature appena rimosse che di quelle precedenti. Per rispettare e mantenere inalterato l’equilibrio ecologico, in autunno verranno piantumate nuove specie arboree a reintegro di quelle abbattute. Un piano imponente di piantumazione della Città Giardino, che solo nella prima parte dell’anno ha portato a 213 nuove piante a medio fusto. Altre 40 erano state messe a dimora a dicembre e altre ancora ne saranno in previsione con i piani ForestaMi e le altre iniziative boschive del Parco Nord, con un conto che potrebbe arrivare anche a 500.

A Cusano si sta anche sperimentando un trattamento speciale per la disinfestazione dai parassiti di takahashia japonica, che ha interessato due delle albizie di piazza Allende, un acero in via XXIV Maggio e un gelso in via Campanule. "Il trattamento è assolutamente naturale e biologico, a base di saponi potassici e olio di neem. Non è pericoloso per gli animali né per l’uomo – ha spiegato il sindaco Valeria Lesma –. Si tratta di una terapia sperimentale, che è stata consigliata anche da Regione Lombardia, sulla cui efficacia non esistono però ancora dati certi". Cusano fa insomma da test. Dopo la somministrazione, che è già stata effettuata sugli esemplari verdi, l’ufficio verde valuterà attentamente se la cura avrà effetto, così da poter replicare il trattamento anche su altri alberi che sono stati infestati. "È dallo scorso anno che il Comune sta tenendo in osservazione le piante, che sono state colpite dal parassita – ha commentato Lesma –. Si sottolinea, però, che ancora non esiste alcun protocollo ufficiale in grado di debellarlo definitivamente".