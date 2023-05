Abbandono dei rifiuti, firmato l’accordo: in campo il Nucleo di controllo

Nero su bianco l’impegno del Comune e Aser Spa (azienda che gestisce i servizi di igiene urbana) nella lotta contro l’abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio, è diventato un accordo. L’intesa prevede l’istituzione di un Nucleo di controllo in tema ambientale ed è stata sottoscritta ieri dal sindaco, Andrea Orlandi, dall’amministratore delegato di Aser Spa, Tommaso Di Paolo e dal comandante della polizia locale, Antonino Frisone. "In questi anni abbiamo messo in campo iniziative di contrasto all’abbandono dei rifiuti anche con risultati importanti sia in termini di sanzioni che denunce penali - spiega il primo cittadino rhodense -. Ora con questo accordo il modello organizzativo sperimentato diventa un’unità specializzata in ambiente e territorio che avrà a disposizione anche un’auto allestita con tutte le strumentazioni idonee a svolgere questo servizio".

Sono i numeri del 2022 a dire che l’abbandono dei rifiuti è un fenomeno molto diffuso e che controlli e indagini consentono di identificare i responsabili: 32 sanzioni amministrative e tre denunce penali per reati ambientali. Ma non solo. Aser annualmente mette a bilancio dai 40 ai 60mila euro per smaltire i rifiuti abbandonati. E così dopo le fototrappole arrivate in città due anni fa, ora ci sarà anche un Nucleo di controllo, del quale faranno parte personale dell’Ufficio ecologia, agenti della polizia locale e addetti A.Se.R con un unico obiettivo: contrastare il fenomeno e punire i responsabili anche con multe che possono arrivare a diverse migliaia di euro. "Quando riceviamo le segnalazioni da parte dei cittadini o dell’A.Se.R su abbandoni di rifiuti interveniamo subito. Spesso gli accertamenti sugli abbandoni e sui reati ambientali richiedono molto tempo - dichiara il comandante Frisone - in alcuni casi abbiamo anche collaborazione con i carabinieri forestali o la polizia di Città Metropolitana". Ro.Ramp.