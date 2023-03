A Villa Burba la mostra di Rognoni

Un grande maestro del ‘900 milanese sarà il protagonista della nuova mostra nelle sale di Villa Burba: Franco Rognoni, pittore, illustratore e scenografo, arriva a Rho con la retrospettiva "La città sognata". Organizzata dal Comune di Rho e dall’Associazione culturale Gpc Arte, con la collaborazione della Galleria B&B arte e il patrocinio di Confcommercio, la mostra è curata dalla critica d’arte Cristina Palmieri all’interno del progetto biennale Art in the City. L’inaugurazione è prevista sabato 4 marzo alle ore 17.30.

"Si tratta di un’importante occasione per conoscere da vicino uno dei protagonisti del ‘900 milanese: a vent’anni dalla grande mostra antologica organizzata dal Comune di Milano alla Rotonda della Besana, ripercorriamo in Villa Burba il percorso di un artista che ha saputo interpretare la modernità in modo onirico e concreto allo stesso tempo", dichiara l’assessore alla Cultura Valentina Giro.

In mostra una trentina di opere che ripercorrono i soggetti cari all’artista come Milano e il Lago Maggiore.

Partendo da temi che appartengono alla tradizione, come la città, i passanti, le periferie, una declinazione infinita di figure, nature morte, Rognoni grazie alla sua capacità di utilizzare il colore porta sulle tele un contesto intimo.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 26 marzo: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30. sabato e domenica dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

Ro.Ramp.