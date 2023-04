A Trezzano Rosa le macchinette rubate a Calco

Le macchinette del caffé professionali rubate a Calco, in provincia di Lecco, sono state ritrovate smontate a Trezzano Rosa. Erano un un capannone industriale dismesso, trasformato dai ladri in una sorta di magazzino della refurtiva. A scoprirlo è stato il nuovo proprietario del capannone appena comprato all’asta durante un sopralluogo. Ha immediatamente avvisato i carabinieri di Trezzo sull’Adda, che sono risaliti al titolare della "One shot deal" di Calco appunto, dove la settimana scorsa è stato messo a segno un furto dal valore di 80mila euro, 50mila dei quali solo di costo delle macchine del caffè che sono state almeno recuperate, sebbene a pezzi. I componenti fortunatamente erano tutti imballati e integri. Nessuna traccia invece del nuovo furgoncino Nissan Nv250 sempre della “One shot deal” su cui i ladri avevano caricato le macchinette e con il quale erano poi scappati. Nel magazzino delle refurtiva i militari hanno trovato e recuperato pure molta altra merce rubata. D.D.S.