A tanti piace “social“ La comunità è virtuale

Gruppi social nuova frontiera della comunicazione tra cittadini ed ente pubblico, contenitori virtual nel web sempre più megafono di segnalazioni, secondo i canoni interpretativi personali, delle criticità rilevate in città di residenza e album fotografico della quotidianità personale. È ormai consuetudine l’esistenza sulle pagine facebook di un gruppo social cittadino in ogni Comune, alla pari con la presenza del vecchio municipio, dove si registra ogni genere di notizie: dal pettegolezzo da bar a questioni più importanti e serie per cui si chiedono soluzioni sui social. Se si ha necessità di un professionista nel mondo del lavoro, bisogno di un parere medico, di conoscere orari degli uffici comunali o quelli degli ambulatori medici, pare non serva, secondo il popolo dei social, rivolgersi ai siti internet istituzionali interessati, basta scrivere nel gruppo social cittadino di appartenenza per avere risposte da “esperti” sugli argomenti trattati, pronti a soluzioni considerate infallibili con buona pace del parere di chi invece ha competenze qualificate. "Sei di... se" è il titolo di quasi tutte le pagine facebook dei gruppi cittadini.

I numeri registrati dei partecipanti sono di tutto rispetto: Cernusco sul Naviglio 23.195 su circa 33mila residenti, Gorgonzola 14.900 su 20mila, Melzo 14.822 su 18.500, Cassano d’Adda 14.762 su 18.911, giusto per citarne alcuni. Non sono da meno però anche i centri al di sotto dei 10mila abitanti che vantano iscritti ben oltre la soglia del 50% dei residenti. Sono piazze cittadine virtuali dove non mancano chiamate a unirsi per battaglie mirate alla soluzione di problemi legati alle criticità della propria città. Avvisi che restano però scritti e annunciati all’interno dello spazio web, senza tramutarsi in azioni concrete dove la presenza fisica è ben più impegnativa di quella alla tastiera di un computer.

Stefano Dati