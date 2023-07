A Senago prima vasca in ritardo, niente soldi per l’altra

La bomba d’acqua su Milano che ha portato, giovedì mattina in pochi minuti, i livelli del fiume Seveso a un soffio dall’esondazione, ha riacceso i riflettori sul sistema delle vasche di laminazione intorno al capoluogo: il progetto idraulico che una volta a regime promette di salvare la città dagli allagamenti. A Senago delle due vasche previste ci sono risorse solo per una, la più attesa, i lavori vanno però a rilento. "Pandemia, guerra in Ucraina e costi delle materie prime lievitati hanno frenato il cantiere così come altri appalti", ha spiegato l’ingegnere Marco La Veglia (nella foto) dell’agenzia interregionale del fiume Po nel corso dell’ultimo incontro pubblico a Senago il 23 giugno. L’opera è divisa in stralci. "La vasca uno (composta da due parti) è quasi completamente ultimata: manca l’ultimo tratto a Sud che collega con la stazione di sollevamento, entro settembre verrà probabilmente completata". Seguiranno le opere in calcestruzzo che comprendono l’intervento di derivazione del canale scolmatore, che "sarà fatto nella stagione secca, invernale, a gennaio finiremo. Si darà così funzionalità alla vasca uno". Intanto proseguono gli scavi per la seconda parte della vasca uno: "500 mila metri cubi di materiale che vanno trasportati secondo il piano di gestione delle terre", e anche qui a cascata si registrano ritardi. L’opera a Senago è contestata dal territorio per le ricadute ambientali: la paura riguarda le acque inquinate del Seveso, la protesta è arrivata fino a Bruxelles. "All’Ue non abbiamo chiesto di non realizzare il progetto, ma che le acque vengano depurate prima di entrare nelle vasche", dicono i comitati.

Per tutti la domanda è: "Quando il sistema sarà in funzione?". "Le aree di laminazione in stato più avanzato, che entreranno presumibilmente in funzione in autunno, sono quelle di CantùCanegrate e Bresso - dice La Veglia -. La vasca di Senago potrebbe essere la terza, almeno la uno. La quarta vasca sarà a Lentate sul Seveso". Mentre resta al palo Paderno DugnanoVaredo: qui il nodo da sciogliere è la bonifica del sito ex Snia, frenano i costi lievitati fino al doppio del previsto.

Monica Guerci