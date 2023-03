A scuola a piedi o in bici via al Pedibus e Bicibus

"Tutti a scuola a piedi, o in bicicletta". Anche a livello locale la Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) rilancia gli appelli per una mobilità ecologica. E così bambini e ragazzi sono invitati a raggiungere le scuole "on foot", oppure sulle due ruote. Da qui a venerdì, l’invito è a sperimentare i servizi di Pedibus e Bicibus attivi in diversi Comuni del Sud-Est Milanese. Tra questi Cerro al Lambro, dove le iniziative sono gestite dalla stessa Fiab, in accordo col Comune. Anche a Vizzolo Predabissi è possibile provare il Pedibus, "un modo sano e divertente di andare a scuola", dicono gli organizzatori, in questo caso volontari dell’Auser.

Situazione analoga a Segrate, dove l’appello a lasciare l’auto in garage arriva dalla sezione locale della Fiab insieme al Comune e alle associazioni dei genitori.A.Z.