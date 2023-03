A San Siro 50mila cresimandi "Ragazzi, non sottovalutatevi mai"

di Simona Ballatore

San Siro trasformato in "Piazza Paradiso". Con cinquantamila cresimandi in curva ad accogliere l’arcivescovo Mario Delpini (il tifo è da stadio) e un centinaio di sindaci, che per la prima volta hanno partecipato all’evento di preparazione alla Cresima. Un invito agli adolescenti, per un maggiore impegno civico. Al fianco di Delpini, per tutta la cerimonia, anche il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala.

"Abbiamo chiesto a questi ragazzi di pensare alla Cresima non come a un rito familiare, non come la conclusione di un cammino, ma all’assunzione di una piccola proporzionata responsabilità a costruire una città dove sia bello abitare, dove ci siano panchine per dialogare, acqua fresca per dissetarsi, profumo di pane per guadagnare buonumore e una chiesa aperta per ricordarsi i che Dio è presente in mezzo agli uomini", spiega l’arcivescovo a margine, sottolineando la loro piccola-grande forza: "Si assumono la responsabilità di essere il futuro del mondo e della città".

"Ci sono buone ragioni per non lasciarsi prendere dalla paura e dalla pigrizia, sdraiati su un divano o imbambolati davanti a un video, che produce tristezza. Siete piccoli, siamo piccoli. Ma non sottovalutatevi mai", aggiunge. Un concetto che è stato ribadito anche dagli spalti del Meazza, dopo le coreografie spettacolari organizzate dai ragazzi, che tornano a occupare lo stadio in massa dopo l’edizione dell’anno scorso, in presenza ma con volumi ridotti. "Il più piccolo di tutti i semi può ammalarsi di tre malattie e vi voglio insegnare come si può guarire - racconta -. Si ammala di paura. “Gli altri sono più grandi, più forti“. Io ho imparato a vincere la paura pregando Gesù. Dicendo ’Signore Gesù, figlio del Dio vivente, abbi pietà di me’". Stessa preghiera per accendere la luce in "Piazza Paradiso" e per sconfiggere la seconda malattia, che si chiama pigrizia. "Non ho voglia, non mi piace. Forse domani ma non oggi. Ecco, io ho imparato come si vince questa pigrizia. Ho imparato a vincerla dicendo una preghiera. Insieme. Piazza Paradiso si riempie così di amici e ci sveglia dalla nostra pigrizia".

Terza malattia che il piccolo seme può provare è "lo scoraggiamento". "Ho provato e non c’è l’ho fatta. Sono un disastro. Sono un fallimento. Cosa mi diranno papà, mamma, la maestra, l’allenatore? Si può vincere con la preghiera. Vedremo che quel seme comincia a germogliare, spunta una fogliolina. Non è fallimento, ci vuole un po’ di tempo per vedere il risultato dell’impegno".