"A San Donato faremo la nuova Scala del calcio". Lo ha detto il proprietario del Milan Gerry Cardinale, intervistato da Class Cncb dopo aver ricevuto il premio Niaf Leonardo Da Vinci per la finanza. "Lo stadio è una cosa importante – sono state le sue parole -. È una cosa importante per Ac Milan e soprattutto per i tifosi. Voglio dare ai tifosi la prossima Scala del calcio europeo. Se lo faremo con successo, avrà un grande impatto anche sull’Italia. E San Donato sarà il luogo in cui lo faremo. Sarà un progetto quinquennale". Le parole di Cardinale sembrano dunque confermare la volontà di realizzare un impianto di proprietà nell’area San Francesco, un ex sito agricolo di 300mila metri quadrati alla periferia di San Donato. Qui, oltre a un’arena da 70mila posti con annessi parcheggi interrati, troverebbero posto strutture ricettive e commerciali. "Bisogna guardare avanti - ha detto la bandiera del Milan Franco Baresi -. San Siro è stata la mia casa per 20 anni, ma ora ci vuole uno stadio più moderno, da vivere in settimana". Cardinale ha parlato poi della possibilità di avere Zlatan Ibrahimovic come dirigente nel club rossonero: "Zlatan parla da sé. È una leggenda. Lo sto conoscendo e mi piace molto perché è un leader nato. Abbiamo bisogno di più leader intorno a noi. Amo le persone che eccellono e sanno restituire quello che hanno ricevuto". "Abbiamo una squadra giovane e uno come Zlatan potrebbe essere efficace sia come consigliere per me sia come spirito di leadership per la squadra. E quindi, sapete, dipende da lui. Ma stiamo discutendo e mi piace molto, e penso che ci siano molti vantaggi per noi".A.Z.