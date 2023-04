A piedi o in bici? L’App Ecoattivi premia i virtuosi

"Ecoattivi Edizione 2023". Una App per essere sempre più ecologici e informati. La presentazione ieri mattina ad Assago alla presenza del sindaco Lara Carano e del vice sindaco Mario Burgazzi. Un Comune sempre più green che ha dato ai suoi cittadini 600 bici a lunga locazione, 800 abbonamenti ai trasporti agevolati e ora una App che premia i più ecologici. Gli iscritti riceveranno punti per ogni azione ecosostenibile che faranno. Ad esempio, se andranno a piedi o in bicicletta riceveranno in accredito dei punti. Ovviamente l’App è in grado di calcolare se un determinato percorso viene fatto in auto, a piedi o sulla due ruote. Naturalmente i cittadini più ecosostenibili vinceranno dei premi: il primo è una micro car elettrica. Mas.Sag.