A Opera il clima politico è rovente, l'Amministrazione acquista 6 pinguini per la biblioteca

Fa davvero tanto caldo ovunque ma a Opera il clima politico è rovente. Lo è da tempo ma a causa di quello che accade al centro polifunzionale - che fra l’altro ospita la biblioteca - la situazione rischia di esplodere. Soprattutto dopo l ‘acquisto di alcuni "pinguini" per porre rimedio alla situazione: nella biblioteca si registrano fino a 35-40 gradi. Qui dal febbraio dello scorso anno, l’aria condizionata non funziona. Tant’è che la scorsa estate l’Amministrazione comunale ha chiuso la biblioteca per una settimana. Il problema è tornato alla ribalta a metà giugno, quando le temperature a Milano sono schizzate sopra i 30 gradi e ci si è accorti che ancora l’aria condizionata non va al polifunzionale. Il fatto è stato portato in consiglio dal consigliere di opposizione Pino Pozzoli (FdI) che denuncia puntualmente “le anomalie” della nuova maggioranza, guidata dalla sindaca Barbara Barbieri (Pd). Fra queste appunto la questione dell’aria condizionata del centro polifunzionale. Pozzoli durante l’ultima seduta ha chiesto spiegazioni senza riceverne, facendo presente che da oltre un mese è stato consegnato alla struttura un motore preso a noleggio ma non collegato. Il motore a noleggio secondo Pozzoli costerebbe 40 mila euro l’anno. La risposta non è stata allacciare il motore ma acquistare sei pinguini. "Surreale quanto sta accadendo al polifunzionale - spiega Pozzoli -. Un impianto di climatizzazione non funzionante da un anno e mezzo, un motore noleggiato da maggio appoggiato all’esterno e l’Amministrazione acquista 6 pinguini in urgenza. Non immaginava che d’estate potesse fare caldo. Di questi sei, oltretutto solo uno è posizionato in biblioteca. Ma qualcuno si dovrà assumere la responsabilità di tutti questi disservizi a spese della cittadinanza". Mas.Sag.