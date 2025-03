A lezione di consapevolezza: "Così battiamo le baby gang"

Una lettera alle classi terze delle medie, per promuovere un’iniziativa formativa rivolta agli adolescenti e studenti di Sesto. L’ha scritta ieri il sindaco Roberto Di Stefano. "Negli ultimi tempi la crescente diffusione delle baby gang e del bullismo, spesso alimentati dai social, è una minaccia sempre più grave che intacca la sicurezza e la convivenza civile, soprattutto tra le nuove generazioni – ha sottolineato il primo cittadino –. È fondamentale che i nostri giovani acquisiscano piena consapevolezza delle regole e delle gravi conseguenze, anche legali, delle loro azioni". Per questo motivo il Comune ha lanciato una proposta formativa con il supporto della polizia locale. Gli incontri proposti parleranno di rispetto delle regole, responsabilità dei minori dai 14 anni in su, bullismo e cyberbullismo, con riferimento ai reati di minaccia, diffamazione, violenza privata e accesso abusivo ai sistemi digitali. "L’intervento della polizia locale non sarà una semplice lezione teorica, ma un’esperienza interattiva con chi garantisce la sicurezza della comunità". La.La.