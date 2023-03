A lezione dalla signora delle comete

Si chiama “Stem by me“ e coinvolge gli studenti e le studentesse delle scuole medie, mostrando loro le opportunità offerte dalle materie scientifiche e tecnologiche nella scelta delle superiori. A promuoverlo è Fondazione Sodalitas che, col patrocinio del Comune e in collaborazione con STEAMiamoci, ha dato il via ieri a un doppio incontro nell’Auditorium di Assolombarda. Protagonista la “Signora delle comete“, Amalia Ercoli Finzi, la prima donna a laurearsi in Ingegneria Aeronautica al Politecnico, consulente scientifica della Nasa, dell’Asi e dell’Esa. Con lei Elena Lattuada, delegata del sindaco di Milano alle Pari opportunità di genere, e Lorella Carimali, docente di Matematica e finalista al Global Teacher Prize 2018. "L’orientamento è la chiave per aiutare i giovani a prendere decisioni consapevoli per il proprio futuro, e intervenire precocemente lungo il percorso scolastico è fondamentale - dicono da Sodalitas -. Per questo il progetto coinvolge anche i genitori, figure essenziali in questa importante fase del percorso formativo di ragazzi e ragazze". Prossimo appuntamento venerdì 31 marzo. Al centro degli incontri, arricchiti da giochi matematici, le testimonianze di persone del mondo aziendale, della scuola, delle istituzioni.

Si.Ba.