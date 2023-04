A Gorgonzola quattro aspiranti sindaci a confronto: tra i temi caldi il Comparto 6

Gorgonzola (Milano) – Comparto 6 e sviluppo del territorio, restauro di Casa Busca e futuro del Molino Vecchio, servizi e sicurezza. Meno di due settimane al voto, per i quattro candidati è l’ora dei faccia a faccia, il primo l’altra sera, un secondo la prossima settimana: sfida aperta a suon di programmi e visione politica. Obiettivo numero uno, guadagnarsi un posto al probabile ballottaggio. Prime immagini di gruppo, dunque, per Ilaria Scaccabarozzi, candidata della coalizione Pd - Insieme per Gorgonzola e attuale vicesindaca; Fabio Iannotta, candidato da Fratelli d’Italia, Lega Nord e Forza Italia; Antonio Zantonini, candidato da Movimento 5 Stelle e Sinistra; Matteo Pedercini, candidato dal polo civico di centrodestra Progetto Uniti per Fare, Grande Gorgonzola e Rinnoviamo Gorgonzola.

Il primo faccia a faccia l’altra sera in via Oberdan, promosso da un periodico locale. Primo test confronto, dibattito vivace sui temi caldi. Uno di questi è il futuro del comparto 6, il maxi quartiere che sorge alla periferia di Gorgonzola. Sulla nuova convenzione firmata dall’amministrazione in uscita, che prevede la realizzazione della futura scuola direttamente da parte del Comune, le critiche dei competitor e lo scambio acre Scaccabarozzi-Pedercini, quest’ultimo assessore, anni fa, della giunta che diede il via al percorso. "Quel comparto dovrebbe già avere una scuola finita – così Pedercini – considerato che sono stati introitati oltre 6 milioni di euro. Troppi errori". A lui la vicesindaca: "La convenzione che abbiamo ereditato se non erro la firmaste voi. Meno male che siamo riusciti a modificarla. Lasciava mano libera, quella si, agli operatori".

Per il comparto la richiesta di monitoraggio, verde e servizi da parte anche di Iannotta e Zantonini. Scambi al vetriolo anche sulla sicurezza, punto cardine del programma di Iannotta e del centrodestra: "Sappiamo bene quali problemi abbia questa città. Lavoreremo per potenziare la polizia locale e i controlli, dove necessario sarà daspo". "Non sapevo di vivere nel Bronx", ha replicato Scaccabarozzi, mentre Zantonini progetta il varo di un corpo di “Vigili della Martesana“. Si è parlato anche del Molino Vecchio, tema caro a Pedercini, che avviò, ai tempi dell’assessorato, l’iter per la trasformazione in museo.