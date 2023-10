A Corsico il nuovo servizio affidi: "Gesto di generosità e accoglienza"

Famiglia affidataria: un gesto di generosità e accoglienza e il Comune mette a disposizione lo sportello affidi per tutto il Piano di zona condiviso, nell’ambito corsichese, dai comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago e Trezzano sul Naviglio. Uno sportello dove coppie sposate, di fatto e singoli possono rivolgersi per mettersi a disposizione e aiutare genitori e bambini in difficoltà momentanea. Lo Sportello affidi è stato attivato a Corsico in via Monti 16, uno spazio a disposizione del Piano di zona per il servizio, attivo dal 2 novembre con accesso libero il mercoledì dalle 16 alle 18 e il giovedì dalle 10 alle 12. "L’affido familiare è prima di tutto accoglienza - spiegano i responsabili del nuovo Servizio affidi Agape che sarà gestito dall’Ati Progetto A – La Strada – una forma di solidarietà verso un bambino che proviene da una famiglia che si trova in difficoltà momentanea. Scegliere di essere una famiglia affidataria significa ospitare temporaneamente un bambino o un ragazzo nella propria casa, offrendogli la stabilità, la serenità e l’affetto di cui necessita per crescere". Prendendo appuntamento (negli orari di apertura o contattando la referente del Servizio affidi Agape al numero 338-6498169 o tramite l’email coordinamento.affidi.sf@progettoa.it), si potranno avere tutte le informazioni. Gli operatori potranno conoscere e valutare i candidati, spiegare e formare sull’affido e sosterranno le famiglie durante tutto il percorso". A chi si mette a disposizione è riconosciuto un contributo mensile, la copertura assicurativa per i bambini e ragazzi, assegni familiari e prestazioni previdenziali.

"Diventare famiglia affidataria è un atto di grande generosità e un’esperienza importante da vivere – commenta il sindaco Stefano Martino Ventura (nella foto) –. Si può accogliere bambini e ragazzi nella propria casa per un periodo o solo per alcuni momenti specifici, ma anche dedicare tempo ai minori per aiutarli con i compiti scolastici oppure facendo vivere delle esperienze che, almeno momentaneamente, non possono essere offerte dai propri genitori. Magari portandoli a visitare nuovi posti, sperimentando diverse attività, ludiche e culturali".