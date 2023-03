A Cinisello Ghilardi tenta il bis "Scelta convinta, non un ripiego"

di Laura Lana

L’annuncio lo ha dato ieri mattina la coalizione di centrodestra: il sindaco Giacomo Ghilardi cercherà il bis alle elezioni di maggio, per riproporsi alla guida di Cinisello Balsamo, il più grande della provincia al voto.

È una candidatura di ripiego per non essere approdato a Roma?

"No, è una scelta convinta e non è mai stata in dubbio per riproporsi alla guida della città. Sono contento di questo mandato e ora si apre una nuova sfida. Non abbiamo rimorsi. E non ho mai avuto un momento di ripensamento".

Rimpianti, invece?

"Con gli strumenti che abbiamo avuto a disposizione abbiamo fatto tutto quello che si poteva".

La coalizione al completo continua ad appoggiarla. I pesi saranno diversi tra Lega e Fdi rispetto a 5 anni fa, come dimostra anche il consenso personale del suo vicesindaco alle Regionali.

"Giuseppe (Berlino, ndr) ha fatto un percorso straordinario. Questa è una coalizione molto solida, che ha cercato di includere tutti indipendentemente dal risultato. È una squadra costruita sulle relazioni e sul rispetto reciproco: anche la distribuzione delle deleghe è stata pensata per fare in modo che nessuno lavorasse da solo. C’è stata anche un’unità esterna, a contatto con le persone. Dissi ‘Sarò il sindaco del dialogo’ e l’ho fatto. Ho spalancato le porte del palazzo comunale come gesto simbolico ma quell’apertura credo di averla dimostrata per tutto il mandato".

Best moment?

"Essere riuscito a spostare il percorso della linea 5. E poi gli incontri nelle scuole e le visite dei bambini in municipio. Quei momenti me li porto nel cuore. Con loro mi rilasso, si sciolgono le tensioni".

Cosa voleva fare da bambino? "Volevo indossare la maglia dell’Inter. Poi da ragazzo il dottore commercialista come lo zio. I cugini infatti lavorano in studio".

Calciatore o ragionier Fantozzi, insomma.

"Dette così fanno ridere entrambe. Da quando nel 2007 ho iniziato a far politica non ho mai avuto il sogno del deputato ma del sindaco".

Luca Ghezzi è il suo primo competitor. Lo teme?

"Faremo la nostra campagna. La città ha bisogno di guardare avanti e non indietro".

Che campagna elettorale farà?

"Porta a porta come sempre. La vita quotidiana di questi 5 anni".

Le ultime tornate elettorali hanno avuto un’affluenza ai minimi storici. La preoccupa?

"L’obiettivo è riportare gente a votare e ad avere fiducia a livello locale. Essendo stato dentro la città, spero in una buona partecipazione".

Punta a vincere al primo turno?

"Ci proveremo. Con il coinvolgimento della società civile è sicuramente l’obiettivo".

E l’obiettivo della Lega?

"L’auspicio è confermare o aumentare il 12% delle ultime elezioni. Guardando alla coalizione inseriremo due civiche: ci adattiamo ai cambi di peso nazionali senza disperdere l’elettorato ma ma capitalizzando i consensi".